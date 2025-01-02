Visite dégustation au Musée des savoir-faire du cognac Musée des savoir-faire du cognac Cognac

Visite dégustation au Musée des savoir-faire du cognac Musée des savoir-faire du cognac Cognac jeudi 2 janvier 2025.

Visite dégustation au Musée des savoir-faire du cognac

Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts -Place de la salle verte Cognac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-01-02

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-01-02 2025-07-11 2025-09-05 2025-12-26

Un cocktail de savoir et saveur au Musée des savoir-faire du cognac !

.

Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts -Place de la salle verte Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

English :

A cocktail of knowledge and flavour at the Musée des savoir-faire du cognac!

German :

Ein Cocktail aus Wissen und Geschmack im Musée des savoir-faire du cognac!

Italiano :

Un cocktail di saperi e sapori al Musée des savoir-faire du cognac!

Espanol :

Un cóctel de conocimientos y sabores en el Museo del saber hacer del coñac

L’événement Visite dégustation au Musée des savoir-faire du cognac Cognac a été mis à jour le 2025-06-28 par Destination Cognac