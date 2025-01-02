Visite dégustation au Musée des savoir-faire du cognac Musée des savoir-faire du cognac Cognac
Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts -Place de la salle verte Cognac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : Samedi 2025-01-02
fin : 2025-12-26
2025-01-02 2025-07-11 2025-09-05 2025-12-26
Un cocktail de savoir et saveur au Musée des savoir-faire du cognac !
Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts -Place de la salle verte Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr
English :
A cocktail of knowledge and flavour at the Musée des savoir-faire du cognac!
German :
Ein Cocktail aus Wissen und Geschmack im Musée des savoir-faire du cognac!
Italiano :
Un cocktail di saperi e sapori al Musée des savoir-faire du cognac!
Espanol :
Un cóctel de conocimientos y sabores en el Museo del saber hacer del coñac
