Visite dégustation au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Visite dégustation au Port des Salines

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-06

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-07 2026-05-16 2026-05-25 2026-07-01 2026-10-17

Terminez la visite commentée du marais salant par une dégustation de produits locaux (salicorne, rillettes de mulet, bière, pineau, biscuit à la fleur de sel, caramel…) sur réservation.

.

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 62 83 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

English :

End your guided tour of the salt marshes with a tasting of local products (salicorne, mullet rillettes, beer, pineau, fleur de sel cookies, caramel…) on reservation.

L’événement Visite dégustation au Port des Salines Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-01-13 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime