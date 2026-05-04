Visite & dégustation | Château de la Jaubertie Château de la Jaubertie Colombier

Colombier

Visite & dégustation | Château de la Jaubertie

Château de la Jaubertie 200 Allée de la Jaubertie Colombier Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 10:00:00

fin : 2026-11-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-26

Visite guidée de 45 minutes découverte du vignoble et des chais suivie d’une dégustation de nos vins.

Sur réservation. .

Château de la Jaubertie 200 Allée de la Jaubertie Colombier 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 32 11 contact@chateau-jaubertie.com

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English : Visite & dégustation | Château de la Jaubertie

L’événement Visite & dégustation | Château de la Jaubertie Colombier a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides