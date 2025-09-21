Visite dégustation de l’Hôtel Dareau Saulieu

Visite dégustation de l’Hôtel Dareau

18 Rue Danton Saulieu Côte-d’Or

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21

L’Hôtel particulier Dareau, en partenariat avec Le cellier Morvandiau, vous propose une visite dégustation des vins de Bourgogne.

Visite simple 5€

Visite dégustation 15€

18 rue Danton, 21210 Saulieu

Bâti en 1773, l’hôtel Dareau à Saulieu a conservé ses volumes d’origine, avec corps de logis principal, dépendances, écuries, four à pain, grange, atelier, puits. Le jardin , divisé en trois parties (cour et jardin d’agrément, potager, verger), a également été conservé. Un important décor de papier peint, en partie de la fin du XVIIIe siècle (rez-de-chaussée) et en partie du XIXe siècle (1er étage, salon chinois, chambre), est également conservé il témoigne, par la qualité exceptionnelle des motifs et des techniques, de la diffusion rapide des modes décoratives à Saulieu. .

18 Rue Danton Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21

