Visite & Dégustation de Vins et Chocolats Maison André Delorme Rully

Visite & Dégustation de Vins et Chocolats

Maison André Delorme 11 rue des bordes Rully Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Visite & Dégustation de Vins et Chocolats.

Plongez dans une expérience unique où l’art du vin rencontre celui du chocolat. Lors d’une visite guidée de nos caves, vous découvrirez l’histoire de notre domaine et le savoir-faire derrière nos Crémants et vins de Bourgogne.

Puis, laissez-vous surprendre par une dégustation de 2 Crémants et 5 vins, accompagnés de 8 chocolats finement sélectionnés pour sublimer les arômes de chaque vin.

Un moment inoubliable pour les amateurs de vins et de chocolat, alliant terroir, savoir-faire et gourmandise.

Ce qui est compris

– Visite des caves

– 2 Crémants de Bourgogne et 5 vins

– 8 Chocolats finement sélectionnés .

Maison André Delorme 11 rue des bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 64 14 caveau@andre-delorme.com

