Visite-dégustation d’une pressée d’huile de Noix AOP du Périgord au Moulin de la Vie Contée, Le Moulin de La Vie Contée, Ligneyrac

Informations pratiques

Visite-dégustation d’une pressée d’huile de Noix AOP du Périgord au Moulin de la Vie Contée Dimanche 20 septembre, 10h30 Le Moulin de La Vie Contée Corrèze

Tarif préférentiel. Sur réservation. Places limitées (40).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée à la découverte de nos métiers traditionnels de nuciculteurs-mouliniers, avec une démonstration de pressée d’huile de noix en fil rouge, au cœur du moulin : écrasement des cerneaux à la meule, chauffe au chaudron, puis pressée.

Durant la chauffe, la visite se poursuivra dans les ateliers : l’atelier agricole « noix », consacré au lavage, au tri, à la sélection et au séchage des noix à l’automne, puis l’atelier artisanal « cerneaux », dédié au calibrage, au cassage et au tri manuel, utilisé toute l’année.

Vous découvrirez également les éléments clés des cahiers des charges des deux appellations d’origine protégée : « Noix du Périgord » et « Huile de noix du Périgord ».

La visite se terminera par une dégustation gourmande des produits du moulin : huiles de noix et de noisette, huiles aromatisées aux agrumes, noix AOP du Périgord nature ou dorées au chaudron et condimentées, « doréziennes » à la fleur de sel de Guérande, aux épices et aux aromates, noillardises autour de la noix et du chocolat, pâte à tartiner, vin de noix et farine de noix.

Vente directe au moulin. Et pour celles et ceux qui ont gardé leur âme d’enfant, des jeux d’adresse seront également proposés.

Le Moulin de La Vie Contée 74, impasse de bas d’Issole 19500 Ligneyrac Ligneyrac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0623026049 http://https//laviecontee.fr https://www.instagram.com/laviecontee/ [{« type »: « phone », « value »: « 0623026049 »}, {« type »: « email », « value »: « cyrille@laviecontee.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=dfe3d427-2a71-43e4-a111-08fdf78d6441&culture=fr-FR&searchFirstAvailableDates=1 »}, {« owner »: {« uid »: 686106, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-15T14:28:28.712Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « cyrille@laviecontee.fr », « response »: {« passId »: 416709481, « isPending »: false, « addressId »: 821759}, « venueId »: 151931, « description »: « Gou00fbtez au caractu00e8re unique du savoir-faire traditionnel de l’Huile deNoix du Pu00e9rigord en Appellation d’Origine Protu00e9e (AOP) Pu00e9rigord, en savourant une « visite-du00e9gustation » autour d’une vu00e9ritable pressu00e9e d’huile de noix au Moulin de La Vie Contu00e9e ! », « category »: « EVENEMENT_PATRIMOINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-15T14:28:28.447Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2371277, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-15T14:28:28.547Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 465713913, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789893000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-15T14:28:28.711Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/416709481 »}] Le Moulin de La Vie Contée est un moulin à huile de noix traditionnel, au cœur de la vallée de la Dordogne corrézienne, idéalement situé entre Collonges-la-Rouge et l’ancien château de la vicomté de Turenne.

Conscients de la richesse de ce lieu, nous, Anne et Cyrille, avons réinventé il y a dix ans la grange-étable familiale, typique du patrimoine rural corrézien du XIXe siècle. D’une ancienne porcherie, nous avons fait un moulin où nous prenons le temps d’accueillir tous les publics et de partager avec passion nos métiers de nuciculteurs-mouliniers.

Nous proposons des visites commentées, avec ou sans pressée d’huile de noix en fil rouge, toujours accompagnées d’une dégustation de nos produits de terroir, sous AOP noix et huile de noix du Périgord et label Origine Corrèze. Accès en véhicule motorisé (pas de transport en commun). Parking facile dans la cour du moulin, y compris pour les bus. Tous les bâtiments sont de plein pied pour une circulation piétonne ou en fauteuil.

Visite guidée présentant nos métiers traditionnels de « nuciculteurs-mouliniers », avec démonstration de pressée d’huile de noix en fil rouge au cœur du moulin : écrasement des cerneaux à la meule, au …

©Hadrien Lacaze – conseil départemental de la Corrèze