Visite, dégustation et apéritif au Domaine Château Vert Domaine du Château Vert La Londe-les-Maures

Visite, dégustation et apéritif au Domaine Château Vert

Domaine du Château Vert 512 avenue Georges Clémenceau La Londe-les-Maures Var

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

au lieu de 20 €

Début : Mardi 2026-04-07 17:30:00

fin : 2026-06-30

2026-04-07 2026-07-07

Venez découvrir les remarquables caves et le chai à barriques d’un domaine viticole Londais.

Domaine du Château Vert 512 avenue Georges Clémenceau La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

English : Visit, tasting and aperitif at Domaine Château Vert

Come and discover the remarkable cellars and barrel cellar of a London wine estate.

