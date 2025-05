Visite, dégustation et dîner champêtre Rougerie x Bonne chère – Château de Rougerie Camiac-et-Saint-Denis, 6 juin 2025 19:30, Camiac-et-Saint-Denis.

Gironde

Château de Rougerie 1 Rougerie Camiac-et-Saint-Denis Gironde

Début : 2025-06-06 19:30:00

2025-06-06

Si vous aimez le bon vin et les plaisirs de la table, cette expérience est faite pour vous. Rendez-vous à Rougerie pour une immersion sensorielle avec Bonne Chère, là où le savoir-faire viticole rencontre l’art de vivre à la française. Imaginez… Une chartreuse du XVIe siècle nichée entre vignes, forêts et prairies. Rougerie, c’est un vignoble familial de 6 hectares en agriculture biologique qui confectionne des vins en vin de France pour laisser libre cours aux savoirs faire et à la créativité ! Bonne chair, ce sont deux sœurs Charlotte, cheffe passionnée, et Anaïs, fondatrice de la cave Copains comme Raisins à Pomerol. Ensemble, nous vous ouvrons les portes de nos univers pour une parenthèse gourmande et nature. .

Château de Rougerie 1 Rougerie

+33 6 23 43 30 13 bonnechereclub@gmail.com

