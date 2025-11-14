Visite, dégustation et repas de Noël Maison Zeyssolff Gertwiller

Visite, dégustation et repas de Noël Maison Zeyssolff

156 route de Strasbourg Gertwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 11:45:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-11-14 2025-12-07 2025-12-22 2025-12-27 2026-01-02

Venez vivre une expérience unique en France avec la découverte de notre Maison à travers une scénographie immersive à 180° projetée sur fûts. Explorez notre cave et ses fûts centenaires, puis profitez d’une dégustation dans notre nouveau salon de dégustation et restauration immersif, avec un vin en accompagnement de chaque plat (soupe, foie gras, tourte et dessert). Vous repartirez avec une petite bouteille de vin chaud Maison et une entrée pour le Palais du Pain d’épices .

La dégustation commence au caveau et la visite se poursuit avec la projection d’une vidéo explicative sur l’élaboration des vins d’Alsace (adapté aux enfants). Puis nous irons visiter la cave, ses fûts en bois plus que centenaires et vous découvrirez notre histoire familiale à travers un espace scénographique avec une vidéo immersive à 180° projetée sur fûts unique en France.

Nous terminerons la dégustation dans notre nouveau salon de dégustation et restauration immersif, avec un vin en accompagnement de chaque plat (soupe, foie gras, tourte et dessert).

De la musique lounge et des images projetées sur mur vous transporteront le temps d’un repas dans NOTRE univers, ou s’entremêle vins et tourisme…

Vous repartirez de cette visite avec une petite bouteille de vin chaud Maison et une entrée pour le Palais du Pain d’épices . .

156 route de Strasbourg Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 90 08

English :

Come and enjoy an experience unique in France, as you discover our House through an immersive 180° scenography projected onto barrels. Explore our cellar and its century-old barrels, then enjoy a tasting in our new immersive tasting and catering room, with a wine to accompany each dish (soup, foie gras, pie and dessert). You’ll leave with a small bottle of homemade mulled wine and admission to the Gingerbread Palace .

German :

Erleben Sie eine in Frankreich einzigartige Erfahrung mit der Entdeckung unseres Hauses durch eine immersive 180°-Szenografie, die auf Fässer projiziert wird. Erkunden Sie unseren Keller mit seinen jahrhundertealten Fässern und genießen Sie anschließend eine Weinprobe in unserem neuen immersiven Verkostungs- und Restaurationsraum, wobei zu jedem Gang (Suppe, Gänseleberpastete, Torte und Dessert) ein Wein serviert wird. Sie gehen mit einer kleinen Flasche Glühwein Maison und einem Eintritt für den Palais du Pain d’épices (Lebkuchenpalast) nach Hause.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza unica in Francia, scoprendo la nostra Maison attraverso una scenografia immersiva a 180° proiettata sulle botti. Esplorate la nostra cantina e le sue botti centenarie, poi godetevi una degustazione nella nostra nuova sala da pranzo e degustazione immersiva, con un vino da abbinare a ogni piatto (zuppa, foie gras, torta e dessert). Si potrà lasciare la cantina con una piccola bottiglia di vin brulé fatto in casa e l’ingresso al Palazzo di pan di zenzero .

Espanol :

Venga a vivir una experiencia única en Francia y descubra nuestra Casa a través de una escenografía inmersiva de 180° proyectada sobre barricas. Explore nuestra bodega y sus barricas centenarias y, a continuación, disfrute de una degustación en nuestra nueva sala de degustación y comedor inmersiva, con un vino para acompañar cada plato (sopa, foie gras, tarta y postre). Se irá con una botellita de vino caliente casero y la entrada al Palacio de pan de jengibre .

L’événement Visite, dégustation et repas de Noël Maison Zeyssolff Gertwiller a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de tourisme du pays de Barr