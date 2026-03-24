Visite Dégustation

Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Si vous avez faim et soif de culture, la visite dégustation revient au musée de la montagne ! Histoire, saveurs et convivialité plongez dans l’alimentation paysanne du XIXè siècle avant de savourer un accord fromages & bières lors d’une expérience sensorielle unique. .

Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 43 09 musee-chateau-lambert@haute-saone.fr

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English : Visite Dégustation

L’événement Visite Dégustation Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS