Visite dégustation

Moulin de La Brée La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date :

Début : Vendredi 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-11-01 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-07-04 2026-10-17

Profitez d’une visite du musée suivie d’une dégustation de pains du Moulin de La Brée et de produits locaux. Sur réservation.

Moulin de La Brée La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 05 49 le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr

English : Tasting tour

Enjoy a tour of the museum, followed by a tasting of Moulin de La Brée breads and local products. Reservations required.

L’événement Visite dégustation La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes