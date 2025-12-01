Visite dégustation La Rochelle dans les lumières de Noël DS à la carte La Rochelle

Visite dégustation La Rochelle dans les lumières de Noël DS à la carte

Centre-ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 19:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Visite de Noël à La Rochelle entre lumières, histoire et gourmandises.

Une aventure unique à l’occasion des 5 ans de DS à la carte pour se plonger dans la magie de Noël et éveiller ses papilles lors d’une dégustation surprise autour du miel.

Centre-ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com

English : Tasting visit La Rochelle dans les lumières de Noël DS à la carte

Christmas in La Rochelle: lights, history and delicacies.

A unique adventure to immerse yourself in the magic of Christmas and awaken your taste buds with a honey tasting in a historic house in the town.

