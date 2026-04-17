Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite-dégustation Le marché central dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge Royan

Visite-dégustation Le marché central dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge Royan vendredi 17 avril 2026.

Lieu : dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge

Adresse : RDV marché central

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10

Royan

Visite-dégustation Le marché central

dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge RDV marché central Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17 2026-04-21

Après sa réhabilitation en 2024, venez redécouvrir le marché central, monument emblématique des années 1950, classé Monument Historique.
  .

dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge RDV marché central Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After its renovation in 2024, come and rediscover the central market, an emblematic monument from the 1950s, listed as a Historic Monument.

L’événement Visite-dégustation Le marché central Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)