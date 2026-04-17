Visite-dégustation Le marché central dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge Royan

Royan

Visite-dégustation Le marché central

dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge RDV marché central Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-21

Après sa réhabilitation en 2024, venez redécouvrir le marché central, monument emblématique des années 1950, classé Monument Historique.

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dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge RDV marché central Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

After its renovation in 2024, come and rediscover the central market, an emblematic monument from the 1950s, listed as a Historic Monument.

L’événement Visite-dégustation Le marché central Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan