Visite-dégustation Le marché central dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge Royan
Visite-dégustation Le marché central dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge Royan vendredi 17 avril 2026.
Royan
Visite-dégustation Le marché central
dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge RDV marché central Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-21
Après sa réhabilitation en 2024, venez redécouvrir le marché central, monument emblématique des années 1950, classé Monument Historique.
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dans l’axe du bd Briand, au pied de l’horloge RDV marché central Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
After its renovation in 2024, come and rediscover the central market, an emblematic monument from the 1950s, listed as a Historic Monument.
L’événement Visite-dégustation Le marché central Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan
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