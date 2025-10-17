Visite & Dégustation Mono Cépage au Domaine de Métifiot Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence

Visite & Dégustation Mono Cépage au Domaine de Métifiot Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence vendredi 17 octobre 2025.

Visite & Dégustation Mono Cépage au Domaine de Métifiot

Du vendredi 17 au samedi 18 octobre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine de Métifiot Chemin des Carrières Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Le Domaine de Métifiot vous invite à découvrir les vignobles AOC à Saint-Rémy-de-Provence ! Evènement incontournable de l’automne des amoureux de vin.

Plongez dans l’élégance de notre collection 100%, une invitation à savourer l’essence même des vins mono-cépage.



Vous serez accueillis par une visite guidée du Domaine débutant sur la terrasse panoramique du caveau offrant une vue imprenable sur le vignoble et sur le Mont Ventoux. Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire du Domaine ainsi que les subtilités du terroir des Alpilles et de l’Appellation des Baux de Provence.

La visite se poursuivra ensuite par la découverte de notre cuverie et de notre chai d’élevage, où nous partageons avec passion notre savoir-faire et les secrets qui contribuent à l’élaboration de nos vins. Des cuves tronconiques aux cuves en béton, en passant par les jarres en grès ou encore les foudres, nous vous dévoilerons les outils et techniques qui façonnent nos vins avec excellence.



Pour parfaire cette expérience, dégustez notre prestigieuse collection 100 % composée de 2 vins blanc et de 2 vins rouge. Découvrez la richesse de ces vins d’exception produits uniquement lorsque les caractéristiques du millésime nous donnent entière satisfaction, et appréciez leur caractère distinct. .

Domaine de Métifiot Chemin des Carrières Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 94 35 accueil@domainedemetifiot.fr

English :

Domaine de Métifiot invite you to discover the AOC vignard in Saint-Rémy-de-Provence! A not-to-be-missed autumn event for wine lovers.

German :

Die Domaine de Métifiot lädt Sie ein, die AOC-Weinberge in Saint-Rémy-de-Provence zu entdecken! Ein unverzichtbares Herbstereignis für Weinliebhaber.

Italiano :

Il Domaine de Métifiot vi invita a scoprire i vigneti AOC di Saint-Rémy-de-Provence! È un evento autunnale da non perdere per gli amanti del vino.

Espanol :

El Domaine de Métifiot le invita a descubrir los viñedos AOC de Saint-Rémy-de-Provence Es una cita otoñal ineludible para los amantes del vino.

