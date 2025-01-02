Visite-dégustation privée à La Noyeraie des Borderies La Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André

La Noyeraie des Borderies 3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente

Début : Lundi 2025-01-02 09:00:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

2025-01-02 2025-06-03 2025-09-02

Notre exploitation bio est située à 10 minutes de Cognac.

Vous serez guidé à travers la noyeraie et à l’intérieur de notre atelier pour découvrir la magie de ce fruit sec adoré des français, et notre passion pour l’agriculture et pour la gastronomie !

La Noyeraie des Borderies 3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com

English : Visit-tasting at La Noyeraie des Borderies, organic walnut producer

Our organic farm is located 10 minutes from Cognac.

You will be guided through the walnut grove and inside our workshop to discover the magic of this dried fruit adored by the French, and our passion for agriculture and gastronomy !

German : Visite-dégustation privée à La Noyeraie des Borderies

Unser Bio-Bauernhof liegt nur 10 Minuten von Cognac entfernt.

Sie werden durch den Nussbaumhain und in unser Atelier geführt, um die Magie dieser von den Franzosen geliebten Trockenfrucht und unsere Leidenschaft für die Landwirtschaft und die Gastronomie zu entdecken!

Italiano : Visite-dégustation privée à La Noyeraie des Borderies

La nostra fattoria biologica si trova a 10 minuti da Cognac.

Sarete guidati attraverso il noceto e all’interno del nostro laboratorio per scoprire la magia di questa frutta secca amata dai francesi e la nostra passione per l’agricoltura e la gastronomia!

Espanol : Visite-dégustation privée à La Noyeraie des Borderies

Nuestra granja orgánica se encuentra a 10 minutos de Cognac.

¡Serás guiado a través del nogal y dentro de nuestro taller para descubrir la magia de este fruto seco adorado por los franceses, y nuestra pasión por la agricultura y la gastronomía !

