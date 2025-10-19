Visite dégustation Secrets gourmands de la Chapelle des Climats et des terroirs Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon

Visite dégustation Secrets gourmands de la Chapelle des Climats et des terroirs Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon dimanche 14 décembre 2025.

Visite dégustation Secrets gourmands de la Chapelle des Climats et des terroirs

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 parvis de l’Unesco Dijon Côte-d’Or

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 11:00:00
fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :
2025-12-14 2025-12-21

Laissez-vous conter l’origine des gourmandises de notre région, explorez l’armoire à douceurs et mettez tous vos sens en éveil !   .

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 parvis de l’Unesco Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

English : Visite dégustation Secrets gourmands de la Chapelle des Climats et des terroirs

L’événement Visite dégustation Secrets gourmands de la Chapelle des Climats et des terroirs Dijon a été mis à jour le 2025-12-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)