Visite d’élevage de chèvres angora 2026 départ depuis le bourg Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Informations pratiques

Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Visite d’élevage de chèvres angora 2026

départ depuis le bourg 500 Chemin de Tourral Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:30:00

fin : 2026-09-06 16:30:00

Date(s) :

2026-09-06

A l’occasion du vide grenier de Ste Colombe de Villeneuve, la ferme Pature Nature vous propose une visite de l’élevage de chèvres angora. Des chèvres angora aux tricots, vous suivrez le fil du mohair !

A l’occasion du vide grenier de Ste Colombe de Villeneuve, la ferme Pature Nature vous propose une visite de l’élevage de chèvres angora. Des chèvres angora aux tricots, vous suivrez le fil du mohair !

Il y a 1 km à pied pour rejoindre la ferme de Pature Nature: d’abord par la route puis par un chemin (non accessible en poussette). Retour par le même chemin ou possibilité de faire une boucle de 3,5 km au total, pour retourner au bourg . .

départ depuis le bourg 500 Chemin de Tourral Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 53 02 60 paturenature@aol.com

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English : Visite d’élevage de chèvres angora 2026

During the Ste Colombe de Villeneuve garage sale, the Pature Nature farm invites you to tour its Angora goat farm. From Angora goats to knitted items, follow the mohair thread!

L’événement Visite d’élevage de chèvres angora 2026 Sainte-Colombe-de-Villeneuve a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Vallée du Lot et Garonne