VISITE-DÉMO · Le Musée de la préhistoire

Le Château Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 16:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Explorez l’origine et l’évolution de l’humanité. Découvrez le quotidien des hommes et des femmes à l’époque des chasseurs-cueilleurs. Replongez aux premiers temps de l’agriculture, de l’invention de la poterie et de la métallurgie.

Assistez à une démonstration d’allumage de feu et de taille d’outils sur éclats de silex, comme à la préhistoire !

Visite guidée ponctuée de petits jeux, pour les adultes et les enfants, de manipulations et de démonstrations pour découvrir la préhistoire de façon originale, en famille ou entre amis ! .

Le Château Rânes 61150 Orne Normandie +33 6 37 89 64 62 michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITE-DÉMO · Le Musée de la préhistoire

L’événement VISITE-DÉMO · Le Musée de la préhistoire Rânes a été mis à jour le 2026-02-19 par Terres d’Argentan Intercom