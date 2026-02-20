VISITE-DÉMO · Le Musée de la préhistoire Le Château Rânes
VISITE-DÉMO · Le Musée de la préhistoire Le Château Rânes dimanche 14 juin 2026.
VISITE-DÉMO · Le Musée de la préhistoire
Le Château Coulonces Rânes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 16:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Explorez l’origine et l’évolution de l’humanité. Découvrez le quotidien des hommes et des femmes à l’époque des chasseurs-cueilleurs. Replongez aux premiers temps de l’agriculture, de l’invention de la poterie et de la métallurgie.
Assistez à une démonstration d’allumage de feu et de taille d’outils sur éclats de silex, comme à la préhistoire !
Visite guidée ponctuée de petits jeux, pour les adultes et les enfants, de manipulations et de démonstrations pour découvrir la préhistoire de façon originale, en famille ou entre amis ! .
Le Château Coulonces Rânes 61150 Orne Normandie +33 6 37 89 64 62 michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VISITE-DÉMO · Le Musée de la préhistoire
L’événement VISITE-DÉMO · Le Musée de la préhistoire Rânes a été mis à jour le 2026-02-20 par Terres d’Argentan Intercom