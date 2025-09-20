Visite démonstration à l’atelier ADN ADN – Atelier D’estampe Nicolaï Cognac

Visite démonstration à l’atelier ADN ADN – Atelier D’estampe Nicolaï Cognac samedi 20 septembre 2025.

Tarif : Participation libre. Nombre de places limité à 10 personnes. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Pédagogie de l’estampe

Gravure, eau-forte, taille-douce… ces mots vous disent quelque chose ? Ça parle d’imprimerie mais encore…

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Laurent Nicolaï vous invite à découvrir l’univers de l’estampe dans son atelier ADN.

Lors de cette visite, il vous fera voyager dans le temps jusqu’aux premières images imprimées en Europe au XVème siècle, il vous montrera les divers procédés et savoir-faire de l’art de la gravure qui ont jalonnés 500 ans d’histoire.

Vous aurez alors les clefs pour comprendre ce qui se cache derrière ces mots.

La séance se terminera par l’impression d’une gravure sur cuivre, fruit de son travail.

ADN – Atelier D’estampe Nicolaï 107 rue de Boutiers, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 0662926146 https://laurentnicolai.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 92 61 46 »}, {« type »: « email », « value »: « adn@laurentnicolai.com »}] L’artiste Laurent Nicolaï artiste imprimeur d’art est installé à Cognac depuis 2021.

Il reçoit des artistes en résidence des artistes pour les accompagner lors de créations en gravure et lithographie.

