Visite démonstration du grand orgue Abbaye bénédictine Saint-Sever

Visite démonstration du grand orgue 20 et 21 septembre Abbaye bénédictine Landes

15 places. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez l’un des derniers chefs d’oeuvres du facteur d’orgue Cavaillé-Col aux côtés de l’organiste Philippe Carrère.

Abbaye bénédictine Rue de l'Hôtel de Ville, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558764380 https://www.saint-sever.fr/Histoire-et-Patrimoine/Les-monuments/L-abbatiale Abbatiale bénédictine, édifice roman remanié au fil des siècles. Visites guidées, chasse aux détails, montées au clocher

© Ville de Saint-Sever