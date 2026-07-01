Visite / démonstration du grand orgue, Église Notre-Dame, Salmagne

Informations pratiques

Visite / démonstration du grand orgue Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite et démonstration du grand orgue de l’édifice.

Vous aurez le privilège de monter à la tribune et de voir l’organiste en action sur l’instrument.

10 personnes maximum par montée, toutes les 30 minutes environ.

Église Notre-Dame 3 Rue Jeanne d’Arc, 55000 Bar-le-Duc Salmagne 55000 Meuse Grand Est Construite et remaniée sur plusieurs siècles, entre les XIe et XVIIIe siècles, l’église est un ensemble de plusieurs styles architecturaux. Plus ancien édifice religieux de la ville, il fut également jusqu’en 1787 sa seule église paroissiale.

L’église est classée aux Monuments historiques depuis le 19 février 1981, et elle possède de nombreux objets également classés.

Visite et démonstration du grand orgue de l’édifice.

©AB