Visite & démonstration Le Kendo, art martial des samouraïs Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite & démonstration Le Kendo, art martial des samouraïs

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

demandeurs emploi 18-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez découvrir le kendo, cet art martial japonais moderne issu des techniques de combat des samouraïs ! Au cœur de cette pratique un sabre en bambou et une armure pour cultiver l’esprit, la discipline et la maîtrise de soi.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and discover kendo, a modern Japanese martial art derived from the fighting techniques of the samurai! At the heart of the art: a bamboo sword and a suit of armor to cultivate spirit, discipline and self-control.

German :

Entdecken Sie Kendo, eine moderne japanische Kampfkunst, die auf die Kampftechniken der Samurai zurückgeht! Im Mittelpunkt dieser Praxis stehen ein Bambusschwert und eine Rüstung, um Geist, Disziplin und Selbstbeherrschung zu kultivieren.

Italiano :

Venite a scoprire il kendo, una moderna arte marziale giapponese basata sulle tecniche di combattimento dei samurai! Al centro dell’arte: una spada di bambù e un’armatura per coltivare spirito, disciplina e autocontrollo.

Espanol :

Venga a descubrir el kendo, un arte marcial japonés moderno basado en las técnicas de lucha de los samuráis En el corazón del arte: una espada de bambú y una armadura para cultivar el espíritu, la disciplina y el autocontrol.

