Visite d’Entreprise (06): BESIGN Sustainable Design School avec HEC Alumni

Comment les partenariats de design entre entreprises et école de design peuvent contribuer à concevoir le monde de demain ?

Située à Cagnes-sur-Mer depuis 10 ans, BESIGN The Sustainable Design School est pionnière de l’éducation en matière de design global et durable en France.

Reconnue par le classement ChangeNOW – Les Echos Start (2023), l’école supérieure forme aux métiers créatifs émergeants pour la transition écologique et sociale.

En mettant l’innovation durable au cœur de son enseignement, l’école travaille en étroite collaboration avec le monde d’entreprise (Toyota, Décathlon, Alstom etc) pour concevoir, au delà des produits et des services, des scénarios et des écosystèmes visant à améliorer les modes de vie actuels.

Membre de World Design Organization et de l’Université Côte d’Azur, l’Ecole accueille des étudiants de 30 nationalités, apportant la vision de la Generation Z renforcée par la capacité du design à faciliter un process créatif, inclusif et durable pour imaginer le monde de demain.

Accréditée pour participer au congrès UNOC 2025, l’école détient un label « Engaged for Ocean » depuis 2023 et développe des partenariats internationaux, notamment Institut Français du Japon.

La mission et la vision de l’école seront présentées par son Fondateur et Directeur Général Maurille Larivière dans le cadre de la conférence « Comment les partenariats de design entre entreprises et école peuvent contribuer à concevoir le monde de demain ? ». Une visite des locaux aura lieu en fin de la visite.

Programme :

9H30 : Accueil café

10H00 – 12H00 : Présentation de l’école et de projets innovants sur le futur de la mobilité, de l’habitat, du luxe. Visite de l’école.

12H00 : Déjeuner extérieur (libre, sur inscription)

N.B. Parking municipal extérieur dans le quartier

