Visite d’entreprise ACG Automatismes -Tinchebray (61) ACG Tinchebray-Bocage

Visite d’entreprise ACG Automatismes -Tinchebray (61) Vendredi 21 novembre, 09h00 ACG Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T17:00:00

Fin : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T17:00:00

ACG Automatismes allie technologie de pointe et ingénierie de précision pour créer des machines uniques, capables de relever les défis industriels d’aujourd’hui et de demain.

Visiter l’entreprise pour découvrir la richesse des métiers au service d’une industrie innovante.

Créneaux de visite de 30 min toute la journée du 21 novembre sur inscription

ACG Le pont madame 61800 tinchebray Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « didier.morellon@uimmnormandiesud.com »}] http://www.uimmnormandiesud.com

Visite d’entreprise ACG Automatismes -Tinchebray (61) metallurgie usinage