Visite d’entreprise AGRO NOVAE – LES COMTES DE PROVENCE à Peyruis (04) Peyruis – Agence DIGNE Peyruis

Visite d’entreprise AGRO NOVAE – LES COMTES DE PROVENCE à Peyruis (04) Mardi 18 novembre, 08h30 Peyruis – Agence DIGNE Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:00:00+01:00

Venez visiter l’entreprise LES COMTES DE PROVENCE, spécialisée dans les confitures BIO. C’est l’occasion de découvrir un site de production industrielle d’aujourd’hui. Agro’Novae, créatrice d’étoiles alimentaires développe ses meilleures recettes à base de fruits sous la marque Les Comtes de Provence porteuse des valeurs fondatrices de la Manufacture : persévérance, fidélité, qualité, tradition et innovation.

Accueil à 9 h 00 – Arrivée sur site par vos propres moyens Présentation Visite Prévoir

Peyruis – Agence DIGNE 04310 Peyruis Peyruis 04310 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

