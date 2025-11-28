Visite d’entreprise Alstom Belfort Belfort

Visite d’entreprise Vendredi 28 novembre, 13h30 Alstom Belfort Territoire-de-Belfort

Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires.

Centre d’excellence mondial pour la conception et la fabrication de locomotives et de motrices pour le groupe Alstom, le site de Belfort entretient une tradition ferroviaire initiée en 1879.

Depuis la première rame très grande vitesse en 1978, le site de Belfort a conçu l’ensemble des motrices des trains à très grande vitesse vendus par Alstom dans le monde. Les motrices de la nouvelle génération de trains à très grande vitesse, Avelia Horizon, ont été conçues et sont actuellement fabriquées sur le site.

Le site a également conçu l’ensemble des locomotives électriques et diesel d’Alstom circulant dans le monde et développe actuellement des solutions à hydrogène.

Alstom Belfort 1 rue de la Découverte, 90000 Belfort Belfort 90000 Barres Le Mont Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Visite des ateliers de fabrication des motrices TGV et des locomotives Métallurgie Ferroviaire

Alstom SA