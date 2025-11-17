Visite d’entreprise – Asteel Flash technologie -Valframbert – (61) ASTEEL FLASH TECHNOLOGIE Valframbert
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T11:00:00 – 2025-11-17T12:00:00
Fin : 2025-11-17T11:00:00 – 2025-11-17T12:00:00
Visite d’entreprise – Asteel Flash technologie
Capacités d’injection pour l’industrie automobile.
Outre nos installations de fabrication électronique réparties dans le monde entier, notre division Mécatronique, située à Alençon, en France, propose des services avancés d’injection plastique et d’assemblage/fabrication mécatronique spécifiquement destinés à l’industrie automobile.
Venez découvrir les métiers de la mécatronique !
ASTEEL FLASH TECHNOLOGIE 8, rue du gâtel 61250 valframbert Valframbert 61250 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « didier.morellon@uimmnormandiesud.com »}] http://www.uimmnormandiesud.com
