Visite d’entreprise – Asteel Flash technologie -Valframbert – (61) ASTEEL FLASH TECHNOLOGIE Valframbert

Visite d’entreprise – Asteel Flash technologie -Valframbert – (61) Mercredi 19 novembre, 11h00 ASTEEL FLASH TECHNOLOGIE Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T11:00:00 – 2025-11-19T12:00:00

Fin : 2025-11-19T11:00:00 – 2025-11-19T12:00:00

Visite d’entreprise – Asteel Flash technologie

Capacités d’injection pour l’industrie automobile.

Outre nos installations de fabrication électronique réparties dans le monde entier, notre division Mécatronique, située à Alençon, en France, propose des services avancés d’injection plastique et d’assemblage/fabrication mécatronique spécifiquement destinés à l’industrie automobile.

Venez découvrir les métiers de la mécatronique !

ASTEEL FLASH TECHNOLOGIE 8, rue du gâtel 61250 valframbert Valframbert 61250 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « didier.morellon@uimmnormandiesud.com »}] http://www.uimmnormandiesud.com

