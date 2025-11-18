Visite d’entreprise AUGE MICROTECHNIC GROUP Thise

Visite d’entreprise Mardi 18 novembre, 10h00 AUGE MICROTECHNIC GROUP Doubs

Début : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, l’entreprise ouvre ses portes pour faire découvrir ses métiers, ses savoir-faire et celles et ceux qui, chaque jour, contribuent à faire vivre l’industrie franc-comtoise.

Cette visite s’inscrit dans une démarche de valorisation des talents, de promotion de l’excellence industrielle et de sensibilisation aux opportunités offertes par un secteur en constante évolution. À travers un parcours immersif au cœur de nos ateliers, bureaux ou chaînes de production, les visiteurs pourront rencontrer nos collaboratrices et collaborateurs, échanger sur leurs parcours, leurs compétences et leur passion pour leur métier.

Cette action, labellisée dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, a pour ambition de susciter des vocations, en particulier chez les jeunes, et de changer le regard sur un secteur essentiel à la souveraineté économique et à l’avenir de notre pays.

AUGE MICROTECHNIC GROUP 1 Rue De L’industrie 25220 THISE Thise 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://ouvreboites.app »}]

Visite d’entreprise et découverte des métiers de l’industrie

