Visite d’entreprise Barcus

Visite d’entreprise

Parking de la Poste Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Elkarbidea organise une visite d’entreprise souletine au départ de Barcus.

L’entreprise Spi Aéro, installée à Mauléon et spécialisée dans le traitement de surface et la peinture pour l’industrie aéronautique, vous accueille afin de vous montrer son travail et de vous expliquer son rôle. Sur inscriptions. Le covoiturage est conseillé. .

Parking de la Poste Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 11 45 07

