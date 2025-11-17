Visite d’entreprise Cartonnages d’Auch Auch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

La visite propose une immersion au cœur du processus industriel de fabrication d’une boîte en carton compact. Les participants découvrent chaque étape clé : la préparation des matières premières, les techniques d’impression et de découpe, le pliage et le collage, jusqu’au conditionnement final. Cette découverte met en lumière le savoir-faire qui permettent de transformer une simple feuille de carton en un emballage esthétique et fonctionnel.

Cartonnages d'Auch 5 rue Marcel Luquet, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie

