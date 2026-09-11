Visite d’entreprise : Caserne des pompiers Lesneven
jeudi 22 octobre 2026 · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Visite d’entreprise : Caserne des pompiers
Kerjézéquel Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 12:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Venez découvrir le Centre d’Incendie et de Secours de Lesneven. Les pompiers vous accueillent pour vous faire découvrir les coulisses de leur métier et le fonctionnement du centre. Au programme : immersion dans le quotidien des soldats du feu, présentation des équipements emblématiques — camions, tenues d’intervention, lances à incendie — et échanges avec les professionnels. Une visite enrichissante et impressionnante, idéale pour petits et grands curieux pour comprendre le rôle essentiel des pompiers.
Une pièce d’identité sera demandée sur place aux inscrits.
Inscription obligatoire sur : semaine-tourisme-economique.bzh .
Kerjézéquel Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English :
L’événement Visite d’entreprise : Caserne des pompiers Lesneven a été mis à jour le 2026-09-11 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
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