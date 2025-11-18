VISITE D’ENTREPRISE COMBE INDUSTRIE Romans-sur-Isère

VISITE D’ENTREPRISE Mardi 18 novembre, 10h00 COMBE INDUSTRIE Drôme

VISITE DE L’ENTREPRISE COMBE INDUSTRIE BASEE A ROMANS. SPECIALISEE EN MOTEURS ELECTRIQUES,POMPES ET VENTILATION. DECOUVERTE DES METIERS. PRESENTATION DE LA SOCIETE,VISITE DES ATELIERS ET BOUTIQUE. MODELES DE TURBINES ET MOTEURS. TEMOIGNAGES.

COMBE INDUSTRIE 22 AVENUE DES ALLOBROGES Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

VISITE ET DECOUVERTE METIERS – ENTREPRISE COMBE INDUSTRIE MISSION LOCALE DROME DES COLLINES ROYANS VERCORS MLDCRV