Visite d’entreprise DALLOZ CREATIONS saint-claude Allonzier-la-Caille

Visite d’entreprise DALLOZ CREATIONS saint-claude Allonzier-la-Caille mardi 18 novembre 2025.

Visite d’entreprise DALLOZ CREATIONS Mardi 18 novembre, 09h00 saint-claude Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

saint-claude route de genève Allonzier-la-Caille 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.dallozcreations.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0384417100 »}]

Visite de l’entreprise DALLOZ CREATIONS (39200 St Claude) par nos élèves Bac prof MELEC et MSPC.