Visite d’entreprise d’emballage alimentaire Trivium Packagin La Flèche
Visite d’entreprise d’emballage alimentaire Trivium Packagin La Flèche jeudi 27 novembre 2025.
Visite d’entreprise d’emballage alimentaire Jeudi 27 novembre, 13h30 Trivium Packagin Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-27T13:30:00+01:00 – 2025-11-27T16:00:00+01:00
Fin : 2025-11-27T13:30:00+01:00 – 2025-11-27T16:00:00+01:00
Trivium Packaging La Flèche vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir le processus de fabrication de boîtes de conserves. Venez visiter ses ateliers, vous pourrez y voir toutes les étapes permettant de transformer la bobine d’aluminium en un contenant recyclable à l’infini en passant par le Centre Graphique, le vernissage et l’emboutissage.
Trivium Packagin 6 Av. Rhin et Danube, 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://decouvrirlindustrie-pdl.fr/ »}]
Impression sur aluminium et emboutissage de boîtes de conserves et couvercles packaging emballage alimentaire