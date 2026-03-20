Visite d’entreprise d’Ennery (textiles matelassés) ZI Blavozy Saint-Germain-Laprade

Visite d’entreprise d’Ennery (textiles matelassés)

ZI Blavozy 121 avenue Antoine Lavoisier Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Découvrez l’entreprise d’Ennery dans le cadre visites des EPV ! Créée en 1946 en digne héritière de la plus pure tradition textile française, la société D’Ennery confectionne depuis plus de 70 ans une large gamme de produits matelassés.

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ZI Blavozy 121 avenue Antoine Lavoisier Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Discover D’Ennery as part of the EPV tour! Founded in 1946 as a worthy heir to the purest French textile tradition, D?Ennery has been manufacturing a wide range of quilted products for over 70 years.

L’événement Visite d’entreprise d’Ennery (textiles matelassés) Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay