Visite d’entreprise : Feuilletine, salon de thé de pâtisseries fines Centre-ville Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Visite d’entreprise : Feuilletine, salon de thé de pâtisseries fines

Centre-ville 11 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 15:00:00

Date(s) :

2026-10-28

* STESF *

Dans le cadre de la 6ème édition des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, une vingtaine d’établissements perrosiens vous ouvrent leurs portes ! Découvrez les coulisses et secrets des entreprises…

Les fonds récoltés seront reversés cette année à l’association La Fondation du Patrimoine Bretagne.

Découvrez les coulisses et l’atelier de fabrication de pâtisseries fines de Feuilletine, un salon de thé au cœur de Perros-Guirec, où Laura et Joachim vous accueillent avec le sourire. Pendant votre visite, vous aurez l’opportunité d’observer de près les méthodes de fabrication.

Assistez à la réalisation d’une pâtisserie, depuis les premières étapes de préparation jusqu’à sa touche finale.

Vous pourrez ensuite déguster cette douceur fraîchement préparée… Et repartir après avoir choisi votre dessert pour le dîner :-)

– Durée : 1h

– RDV : 11 rue du Maréchal Leclerc

– Tarif : 2,50 € par adulte, gratuit – 18 ans et demandeurs d’emploi. Tarifs non modifiables et non remboursables

– Nombre minimum d’inscrits pour qu’ait lieu la visite : 2 personnes .

Centre-ville 11 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

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English :

L’événement Visite d’entreprise : Feuilletine, salon de thé de pâtisseries fines Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec