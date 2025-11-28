Visite d’entreprise FREYSSINET AERO FREYSSINET AERO Coufouleux
Visite d’entreprise FREYSSINET AERO FREYSSINET AERO Coufouleux vendredi 28 novembre 2025.
Visite d’entreprise FREYSSINET AERO Vendredi 28 novembre, 09h00 FREYSSINET AERO Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T11:30:00
Fin : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T11:30:00
Visite d’entreprise pour lycéens : découverte des métiers, des installations et des opportunités professionnelles pour les aider à envisager leur future orientation dans le secteur industriel.
FREYSSINET AERO 9 RUE DU NOGUIER 81800 COUFOULEUX Coufouleux 81800 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « d.delpech@freyssinet-aero.com »}]
Visite d’entreprise FREYSSINET AERO