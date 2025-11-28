Visite d’entreprise FREYSSINET AERO FREYSSINET AERO Coufouleux

Visite d’entreprise FREYSSINET AERO Vendredi 28 novembre, 09h00 FREYSSINET AERO Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T11:30:00

Fin : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T11:30:00

Visite d’entreprise pour lycéens : découverte des métiers, des installations et des opportunités professionnelles pour les aider à envisager leur future orientation dans le secteur industriel.

FREYSSINET AERO 9 RUE DU NOGUIER 81800 COUFOULEUX Coufouleux 81800 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « d.delpech@freyssinet-aero.com »}]

Visite d’entreprise FREYSSINET AERO