Informations pratiques

Plouider

Visite d’entreprise : Hôtel restaurant – La Butte

12 rue de la Mer Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

La Butte est une adresse incontournable sur la Côte des Légendes. Cette maison dispose d’un restaurant gastronomique (1* Guide Michelin et 1* verte), d’un restaurant bistronomique (Bib gourmand au Guide Michelin), de 32 chambres (dont 3 suites junior), d’un espace bien-être, de cinq cabines de soins corps et visage, d’une boulangerie et de 2 jardins en permaculture. Venez visiter tous les services de cet établissement touristique d’excellence. Il vous sera aussi présenté son ambitieuse démarche écoresponsable.

Inscription obligatoire sur : semaine-tourisme-economique.bzh .

12 rue de la Mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Visite d’entreprise : Hôtel restaurant – La Butte Plouider a été mis à jour le 2026-09-11 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne