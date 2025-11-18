Visite d’entreprise Huaumé Saint-Cosme-en-Vairais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T14:00:00 – 2025-11-18T15:30:00
Au travers de nos clients, nous sommes présents dans l’industrie pétrolière, chimique, automobile, le nucléaire et le traitement de l’eau. Nous fournissons des ensembles mécano-soudés qui représentent la structure du produit final qui s’intègre dans leurs produits.
Nous ne faisons pas de pièces en série ce qui nous oblige à nous remettre en question à chaque nouveau contrat et à faire du sur-mesure.
Huaumé 4 route de bellême, 72 110 st cosme en vairais Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire
