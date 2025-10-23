Visite d’entreprise IJINUS, concepteur de capteurs communicants et autonomes STESF 2025 Ijinus Mellac

Visite d’entreprise IJINUS, concepteur de capteurs communicants et autonomes STESF 2025

Ijinus 25 Rue Albert Schweitzer Mellac Finistère

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Ijinus est une industrie spécialisée dans le développement de systèmes de mesure, d’enregistrements autonomes et connectés pour le monitoring de l’eau. Ces capteurs communicants et autonomes sont utilisés pour la surveillance des réseaux d’eaux potables et d’eaux usées, afin de contribuer à la préservation de la ressource en eau. Votre visite se déroulera en 6 étapes

– Accueil

– C’est quoi un réseau d’eau et a quoi serve nos produits

– Histoire rapide de l’entreprise

– Visite et présentation du service Recherche & Développement

– Visite et présentation du service test, validation et rédaction technique

– Visite et présentation du département production.

3 visites (1h15) 8h30, 9h45, 11h .

