Visite d’entreprise industrielle SERV Luceau

Visite d’entreprise industrielle Lundi 17 novembre, 14h00 SERV Sarthe

Début : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T15:00:00+01:00

Serv est une entreprise spécialisée depuis 1964 dans l’usinage de pièce mécanique de précision. Notre entreprise est aujourd’hui considérée comme un acteur majeur sur le marché du soudage par résistance. Nous concevons et produisons des consommables (électrodes, allonges, bras…) destinés aux industries automobiles, électriques.

SERV Luceau Luceau 72500 Sarthe Pays de la Loire

Visite de l’entreprise de mécanique de précision SERV mécanique précision métallurgie