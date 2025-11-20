Visite d’entreprise ISI Group Besançon

Visite d’entreprise ISI Group Besançon jeudi 20 novembre 2025.

Visite d’entreprise Jeudi 20 novembre, 10h30 ISI Group Doubs

Début : 2025-11-20T10:30:00 – 2025-11-20T11:30:00

Fin : 2025-11-20T10:30:00 – 2025-11-20T11:30:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, l’entreprise ouvre ses portes pour faire découvrir ses métiers, ses savoir-faire et celles et ceux qui, chaque jour, contribuent à faire vivre l’industrie franc-comtoise.

Cette visite s’inscrit dans une démarche de valorisation des talents, de promotion de l’excellence industrielle et de sensibilisation aux opportunités offertes par un secteur en constante évolution. À travers un parcours immersif au cœur de nos ateliers, bureaux ou chaînes de production, les visiteurs pourront rencontrer nos collaboratrices et collaborateurs, échanger sur leurs parcours, leurs compétences et leur passion pour leur métier.

Cette action, labellisée dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, a pour ambition de susciter des vocations, en particulier chez les jeunes, et de changer le regard sur un secteur essentiel à la souveraineté économique et à l’avenir de notre pays.

ISI Group 6 rue Albert Thomas 25000 BESANCON Besançon 25000 Tilleroyes Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Visite d’entreprise et découverte des métiers de l’industrie

UIMM