Visite d’entreprise La brosserie d’Art Léonard La brosserie d’Art Léonard Saint-Brieuc

Visite d’entreprise La brosserie d’Art Léonard

La brosserie d’Art Léonard 37 Boulevard Laënnec Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-19 11:30:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-03

Bienvenue à Saint-Brieuc, capitale française du pinceau fin ! La marque Léonard, propriété d’une même famille pendant sept générations, décline plusieurs centaines de références de pinceaux dans l’univers de la cosmétique et des Beaux Arts.

Aujourd’hui, les trois dernières marques de pinceaux fins en France sont à Saint-Brieuc Raphael, Isabey, Léonard au sein du groupe Sauer. Sans oublier le fabricant historique de couleurs Sennelier.

Ce savoir faire unique est labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant.

Profitez de cette visite d’entreprise pour découvrir les secrets de montage de ces pinceaux hauts de gamme, vendus dans le monde entier.

A partir de 12 ans

Photos interdites dans l’atelier. Sur réservation uniquement .

La brosserie d’Art Léonard 37 Boulevard Laënnec Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite d’entreprise La brosserie d’Art Léonard Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme