Visite d’entreprise : le Breizh Wood Club, aérogommage & relooking de meubles anciens Ploumanac’h Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Visite d’entreprise : le Breizh Wood Club, aérogommage & relooking de meubles anciens

Ploumanac’h 25 Boulevard des Traouïero Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 11:00:00

fin : 2026-10-30 12:00:00

Date(s) :

2026-10-30

* STESF *

Dans le cadre de la 6ème édition des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, une vingtaine d’établissements perrosiens vous ouvrent leurs portes ! Découvrez les coulisses et secrets des entreprises…

Les fonds récoltés seront reversés cette année à l’association La Fondation du Patrimoine Bretagne.

Vous récupérez une vieille table ou armoire, et vous souhaitez lui refaire une beauté ? C’est ici !

David nous dévoile les secrets de l’aérogommage et nous explique le fonctionnement du sablage de meuble.

Il restaure du mobilier ancien en bois ou d’autres supports divers comme le métal et la pierre, et peut intervenir sur des chantiers de plus grande envergure comme des escaliers, des intérieurs de maison ou même des façades en pierre.

Un artisanat qui intrigue, dans une démarche éco-responsable de recyclage.

Le Breizh Wood Club est labellisé Répar’acteur de la chambre des métiers et de l’artisanat.

– Durée : 1h

– RDV : 25 boulevard des Traouïéro

– Tarif : 2,50 € par adulte, gratuit – 18 ans et demandeurs d’emploi. Tarifs non modifiables et non remboursables

– Âge minimum : 5 ans .

Ploumanac’h 25 Boulevard des Traouïero Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

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L’événement Visite d’entreprise : le Breizh Wood Club, aérogommage & relooking de meubles anciens Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec