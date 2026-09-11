Informations pratiques

Plounéour-Brignogan-plages

Visite d’entreprise : Le Groupe Ouest

La Gare Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 14:30:00

fin : 2026-10-26 16:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Le Groupe Ouest est aujourd’hui le premier lieu en Europe en coaching d’auteurs et de scénaristes pour le cinéma et les séries. Plus de 50 films sélectionnés à Cannes, Berlin, Sundance, Venise… ont été accompagnés au sein de ce laboratoire rural du cinéma de demain. « Divines », « Les Innocentes », « Mignonnes », « Les Sorcières d’Akelarre » ou encore « Close » et « Chien de la casse », vous connaissez surement l’un de ces films passés par la Côte des Légendes. Venez découvrir les coulisses de cette fabrique à histoires !

Inscription obligatoire sur : semaine-tourisme-economique.bzh

Et plus d’infos sur cotedeslegendes.bzh .

La Gare Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Visite d’entreprise : Le Groupe Ouest Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-09-11 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne