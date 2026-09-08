Informations pratiques

Perros-Guirec

Visite d’entreprise : Le Verger de Kernivinen

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 11:00:00

Date(s) :

2026-10-28

* STESF *

Dans le cadre de la 6ème édition des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, une vingtaine d’établissements perrosiens vous ouvrent leurs portes ! Découvrez les coulisses et secrets des entreprises…

Les fonds récoltés seront reversés cette année à l’association La Fondation du Patrimoine Bretagne.

Le Verger de Kernivinen, production locale et fabrication artisanale :

François Le Jaouen, sixième génération sur ces terres, vous ouvre les portes de sa cidrerie pour partager sa passion et vous transmettre ses secrets de fabrication artisanale.

Découvrez toutes les étapes de la transformation : de la culture des 7 hectares de verger, où mûrissent près de 20 variétés de pommes, jusqu’à la fabrication du cidre et du jus de pomme dans le pressoir.

La visite se clôture par une dégustation aux arômes fruités, pour apprécier pleinement la richesse de ce terroir et la qualité des produits locaux.

– Durée : 1h

– RDV : Kerambellec

– Tarif : 2,50 € par adulte, gratuit – 18 ans et demandeurs d’emploi. Tarifs non modifiables et non remboursables

– Nombre minimum d’inscrits pour qu’ait lieu la visite : 6 personnes .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

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English :

L’événement Visite d’entreprise : Le Verger de Kernivinen Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec