Visite d’entreprise – Lemarchand – Campeaux (14) Groupe Lemarchand Souleuvre-en-Bocage

Visite d’entreprise – Lemarchand – Campeaux (14) Mardi 4 novembre, 09h30 Groupe Lemarchand Calvados

Début : 2025-11-04T09:30:00 – 2025-11-04T12:00:00

Fin : 2025-11-04T09:30:00 – 2025-11-04T12:00:00

Visite d’entreprise – Lemarchand – Campeaux (14)

Le Groupe Lemarchand est spécialisé en chaudronnerie et construction métallique. Nous réalisons les études, la fabrication et le montage sur site d’éléments sur mesure de chaudronnerie et structures métalliques.

Grâce à la diversité, la qualité et la complémentarité de nos savoir-faire, nous vous apportons des solutions ciblées en : Chaudronnerie, Charpentes et structures métalliques,Fours,Filtres,Revamping,…

Et quel que soit votre secteur d’activité : Environnement, Industrie métallurgique, Industrie minière,Cimenterie, Verrerie, Agroalimentaire

La visite vous permettra de découvrir tous les métiers liés à cette activité

Groupe Lemarchand 14350 Campeaux Souleuvre-en-Bocage 14350 Campeaux Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « didier.morellon@uimmnormandiesud.com »}] http://www.uimmnormandiesud.com

