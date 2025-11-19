Visite d’entreprise : Les Eleveurs de la Charentonne Les Eleveurs de la Charentonne Atelier Gacé

Visite d’entreprise : Les Eleveurs de la Charentonne Les Eleveurs de la Charentonne Atelier Gacé mercredi 19 novembre 2025.

Visite d’entreprise : Les Eleveurs de la Charentonne Mercredi 19 novembre, 10h00 Les Eleveurs de la Charentonne Atelier Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T10:00:00 – 2025-11-19T11:20:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00 – 2025-11-19T11:20:00

Venez découvrir l’atelier des Eleveurs de la Charentonne. Situé à Gacé dans l’Orne (61), l’atelier de découpe de viande ouvre ses portes au grand public. Au cours de la visite, vous découvrirez le parcours et l’élaboration des produits à retrouver dans les magasins des Eleveurs de la Charentonne.

Les Eleveurs de la Charentonne Atelier 61230 Gacé Gacé 61230 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « communication@ledlc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233353535 »}]

Découvrez les coulisses des Eleveurs de la Charentonne

@leseleveursdelacharentonne